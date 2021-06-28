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Премьер-министр Швеции объявил о своей отставке

Премьер-министр Швеции объявил о своей отставке

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил спикеру парламента, что уходит в отставку. Об этом глава кабинета сообщил на пресс-конференции в понедельник.

 просил спикера освободить меня от должности премьер-министра. Спикер попытается сформировать новое правительство", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

17 июня популистская партия "Шведские демократы" потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьеру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах: правительство изучало эту инициативу в соответствии с достигнутой в январе 2019 года договоренностью с двумя другими партиями (Партией центра и партией "Либералы"), поддерживающими кабинет меньшинства. Голосование по вопросу о доверии Лёвену в парламенте состоялось 21 июня, большинство депутатов - 181 из 349 - выразили недоверие главе правительства. У него была неделя на принятие решения - уйти в отставку или объявить внеочередные выборы, в связи с чем он провел переговоры с представителями партий.


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