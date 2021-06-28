В Баку начались совместные турецко-азербайджанские учения

Азербайджан и Турция вновь проводят совместные военные учения. Совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» стартовали в Баку 28 июня.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, основная цель учений - улучшить взаимодействие армейских частей двух стран в ходе боевых действий, развить у командиров навыки принятия военных решений и лидерства.

В учении задействовано до 600 человек, 40 единиц танков и другой бронетехники, 20 установок и минометов артиллерийских снарядов разного калибра, 7 боевых транспортных вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата и транспортные средства численностью до 50 машин. Учения продлятся до 30 июня.