Российские корабли и авиация провели военные маневры в Средиземном море

Корабли ВМФ РФ на учениях в Средиземном море провели тренировку сил противовоздушной обороны (ПВО) и отразили атаку условного противника, а истребители Миг-31К и дальний бомбардировщики Ту-22М3 выполнили "электронные пуски" ракет в сопровождении истребителей Су-35 и Су-34. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", и дальний бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне", - сказали в военном ведомстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В ходе учений МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику. Также во время учебно-тренировочных полетов проводится проверка техники в сложных климатических условиях, в том числе при высоких температурах, и отрабатываются длительные полеты над водой, добавили в ведомстве.

В свою очередь экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО. Особое внимание, по сообщению Минобороны, уделялось "противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника".

В пятницу, 25 июня, Минобороны РФ сообщило о начале на востоке Средиземного моря маневров с участием кораблей, подлодок и авиации. В учении задействованы пять кораблей: флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".