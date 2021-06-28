Никол Пашинян направил поздравительное послание Ираклию Гарибашвили

Никол Пашинян, исполняющий обязанности премьер-министра, направил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поздравительное послание в связи с его Днем рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

В послании говорится:

«Ваше Превосходительство!

Примите мои самые теплые поздравления в связи с Вашим Днем рождения. Желаю Вам здоровья, счастья и успехов во всех Ваших начинаниях.

Наши народы объединяет многовековая история, диалог из глубины веков, который определяет видение будущего сотрудничества между нашими двумя дружественными народами.

Я высоко ценю наше сотрудничество и взаимопонимание и убежден, что наша неустанная повседневная работа приведет нас к новым вершинам дружбы.

Ваше Превосходительство, примите мои искренние уверения в самом высоком уважении и наилучшие пожелания».