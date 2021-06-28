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Поиски останков военнослужащих продолжаются на направлении Матагиса

Поиски останков военнослужащих продолжаются на направлении Матагиса

Поиски останков военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Арцахе и без вести пропавших, 28 июня проводятся на направлении Матагиса.

Как передает  «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«После прекращения огня с 13 ноября 2020 года по сегодняшний день на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, обнаружены и эвакуированы останки 1 585 военнослужащих и гражданских лиц», - говорится в сообщении ГСЧС.

Последние поиски проводились 25 июня в районе Варанды, они не дали результатов.


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