Поиски останков военнослужащих продолжаются на направлении Матагиса

Поиски останков военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Арцахе и без вести пропавших, 28 июня проводятся на направлении Матагиса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«После прекращения огня с 13 ноября 2020 года по сегодняшний день на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, обнаружены и эвакуированы останки 1 585 военнослужащих и гражданских лиц», - говорится в сообщении ГСЧС.

Последние поиски проводились 25 июня в районе Варанды, они не дали результатов.