Оперный театр представит зрителям театрализованное представление «Оперная мозаика»

6 июля Национальный академический театр оперы и балета имени А. Спендиаряна представит концерт «Оперная мозаика».

На вечере прозвучат арии из известных опер.

Как сообщает «Арменпресс», выступят солисты Молодежной оперной программы (художественный руководитель: Левон Джавадян), а также заслуженная артистка Республики Армения, сопрано Ирина Закян, меццо-сопрано София Туманян, тенор Григор Абраамян, бас Ричард Мадленян. Дирижер - Арутюн Арзуманян, художественный постановщик - заслуженный артист Республики Армения Аветис Барсегян, оформление освещения - Самвел Малерян, концертмейстеры - Асмик Антонян и Лилит Абовян, главный руководитель - Грач Борян, режиссеры-постановщики - Марина Саргсян, Жирайр Бабазян, Анаит Манукян.