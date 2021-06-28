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Разыскиваемое лицо задержано в РФ и доставлено в Армению

Разыскиваемое лицо задержано в РФ и доставлено в Армению

Сотрудники УР Полиции Армении в сотрудничестве с сотрудниками МВД РФ в Москве обнаружили, задержали и 26 июня рейсом Москва-Ереван доставили в Армению 31-летнего Левона Ш.  Он с 28 июля 2012 г. разыскивался Нор-Норкским отделением Полиции Республики Армения по обвинению по статьям 34-104 (попытка убийства), 113 (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью) и 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции Республики Армения.

Избрана мера пресечения – арест.

Левон Ш.  передан сотрудникам Нор-Норкского отделения полиции.


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