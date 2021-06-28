Число жертв обрушения 12-этажки во Флориде достигло девяти

Количество погибших в результате обрушения 12-этажного жилого дома в городе Сёрфсайд во Флориде увеличилось до девяти человек. Об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, передает CNN.

По ее словам, один человек скончался в госпитале, еще восемь были обнаружены мертвыми под завалами. К настоящему моменту опознаны четверо погибших. Мэр Майами-Дейд пообещала, что семьям пропавших без вести и погибших разрешат посетить место трагедии.

Левин Кава также заявила, что сотрудникам экстренных служб удалось взять "под контроль" пожар, который накануне осложнял поиски людей, находящихся под завалами,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На данный момент пропавшими без вести считаются около 150 человек. Ранее Левин Кава заявила CBS News, что сотрудники экстренных служб продолжают работу в режиме поисково-спасательной операции - то есть по-прежнему рассчитывают найти выживших под завалами.

12-этажный многоквартирный жилой дом обрушился 24 июня в небольшом городе Сёрфсайд во Флориде. В результате под завалами оказались около 160 человек. Вскоре после обрушения стало известно, что проверка в 2018 году выявила "серьезные структурные повреждения" здания. На момент обрушения начался ремонт кровли.