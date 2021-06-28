Армянские гроссмейстеры участвуют в Международном турнире в Сербии

В Сербии проходит открытый турнир «Silvel Lake 2021», в котором участвует 131 шахматист из 27 стран, в том числе 15 гроссмейстеров.

Как сообщает «Арменпресс», среди участников турнира и гроссмейстеры, представляющие Армению - Самвел Тер-Саакян и Мануэл Петросян. После 6 туров с 5,5 очками таблицу возглавляет молодой гроссмейстер из Индии Нихал Сарин. Самвел Тер-Саакян с 5 очками делит 2-5 места, а Мануэл Петросян с 4,5 очками делит 6-19 места.