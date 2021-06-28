На горячую линию Аппарата президента Арцаха за прошедшую неделю поступило 216 звонков

С 21 по 25 июня на горячую линию Аппарата президента Республики Арцах поступило 216 звонков, и было сделано 90 звонков. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Большинство звонков касалось социальных вопросов. Действия информирования, консультирования, выявления проблем и быстрого реагирования выполнялись в пределах полномочий Аппарата президента.

На горячую линию из Арцаха можно звонить на номер 119, из Республики Армения и из-за рубежа на номер + 374-47-119-119. Режим работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

По социальным вопросам рекомендуется звонить на горячую линию Министерства труда, социальных вопросов и миграции Республики Арцах на короткий номер 114.