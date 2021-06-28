В Афганистане при подрыве придорожных мин погибли четверо полицейских

Четыре полицейских погибли и еще трое получили ранения в результате двух взрывов в городе Газни на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, речь идет о подрыве двух придорожных мин. Как сообщается, среди погибших - глава полиции одного из районов города,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.