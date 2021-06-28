В Армении подтверждено 54 новых случая заражения COVID-19, вылечились 87 заболевших

По состоянию на 11:00 28 июня в Армении подтверждено 54 новых случая заражения COVID-19, 87 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода. Малое количество новых случаев обусловлено выходными днями. За последние сутки проведено 2 962 теста. Всего проведено 1 177 814 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 224 851 случай COVID-19, 216 645 из которых вылечились, есть 4 510 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 597 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 1 099.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.