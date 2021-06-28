СМИ: по меньшей мере семь человек погибли в столице Бангладеш при взрыве дома

По меньшей мере семь человек погибли, еще 50 получили травмы в воскресенье вечером в результате сильного взрыва и обрушения трехэтажного здания в столице Бангладеш Дакке.

Как сообщает в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, в здании размещались рестораны и магазины. От взрыва получили повреждения соседние дома и несколько автобусов на улице.

Полиция пока не получила доказательств теракта, расследование причин взрыва продолжается, приводит агентство слова начальника полиции Дакки Шафикулы Ислама,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Других подробностей инцидента не приводится.