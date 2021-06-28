Наши партнеры стараются вовремя доставить автобусы в Ереван: Айк Марутян

Мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в Facebook опубликовал видеоролик, освещающий процесс производства автобусов общественного транспорта для доставки их в Ереван. Как сообщает «Арменпресс», Марутян к видеоролику приложил следующий пост.

«Наши партнеры на заводе «Жонгтонг» прилагают все усилия, чтобы вовремя доставить заказанные нами автобусы в Ереван. Напомню, что осенью этого года начнутся поставки 211 автобусов длиной в 8,5 метра. В первом полугодии следующего года мы рассчитываем получить еще 100 качественных автобусов.

Мы продолжаем реализацию программы, которую обещали ереванцам», - написал Айк Марутян.