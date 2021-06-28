NYT: удар США уничтожил базу запуска беспилотников в Ираке

Удары американских ВВС в ночь на понедельник были направлены по двум целям на территории Сирии, и одной - на территории Ирака, причем в последнем случае это была база, использовавшаяся для операций беспилотников против военных США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

Газета отмечает, что в последние месяцы проиранские вооруженные группировки в Ираке стали активно использовать беспилотники, предположительно направляемые им Тегераном. Они применяются для атак против американских военных инструкторов, численность которых в Ираке составляет около 2,5 тыс. человек, а также сотрудников ЦРУ. Удар был направлен на то, чтобы лишить боевиков такой возможности, хотя, по информации неназванных представителей администрации, в Белом доме понимают, что надолго проиранские формирования это не остановит.

Две других цели на территории Сирии использовались, в основном, в качестве складов. Людей на всех трех объектах, по оценкам Белого дома, было мало,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Решение об ударе принимал сам Байден. До этого его брифинговали министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли. При нанесении ударов использовались бомбы с лазерным наведением. Под удар попали две группировки. Обе они были причастны к операциям с использованием дронов против американцев в Ираке.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Байден распорядился нанести удары, которые якобы "были необходимы для устранения угрозы" для американских военнослужащих в регионе.