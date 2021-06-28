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172 жителя Арцаха в сопровождении российские миротворцев посетили монастыри Амарас и Гандзасар

172 жителя Арцаха в сопровождении российские миротворцев посетили монастыри Амарас и Гандзасар

Паломники, жители Арцаха в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетили монастыри Амарас и Гандзасар.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

«Паломники собрались в Степанакерте, откуда колонна, в которой были 74 паломника, в сопровождении российских миротворцев направилась к монастырю Амарас, а вторая колонна, с 98 паломниками направилась в Гандзасар», - сообщили в Минобороны России, добавив, что они сопровождали верующих и после литургии.


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