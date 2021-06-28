СМИ: при взрыве на нефтяном танкере в Гайане погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли из-за взрыва топлива на танкере в районе реки Демерара в Гайане. Об этом в воскресенье сообщает агентство EFE.

По его данным, судно находилось на ремонте, и во время слива топлива из баков произошел взрыв. По предварительным данным, причиной инцидента стало несоблюдение техники безопасности. О раненных в результате взрыва не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.