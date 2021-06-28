Евро-2020: Бельгия победила действующего чемпиона - Португалию

В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Бельгия сыграла с Португалией.

Как сообщает «Арменпресс», в первые минуты матча, проходившего в Севилье, обе команды показали сбалансированную игру. Команды полностью концентрировались на защите. Бельгия в конце первого тайма сумела использовать свой шанс. На 42-й минуте Торган Азар отличился длинным, метким и сильным ударом.

Во втором тайме Португалия атаковала сильнее, было несколько реальных голевых моментов. Бельгия также время от времени контратаковала. В конце игры велась напряженная борьба.

Итог матча Бельгия-Португалия - 1:0.

Бельгия в четвертьфинале сыграет с Италией.