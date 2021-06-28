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Евро-2020: предстоящие матчи

Евро-2020: предстоящие матчи

Матчи плей-офф чемпионата Европы по футболу продолжаются.

Как сообщает «Арменпресс», в очередной день чемпионата сразятся 4 команды. Хорватия в Копенгагене сыграет с Испанией. В группе D Хорватия с одной победой, одним поражением и одной ничьей на втором месте. Испания на втором месте в группе E.

В другом матче дня действующий чемпион мира Франция встретится со Швейцарией. Франция в группе F заняла первое место, Швейцария на третьем месте в группе A.

Состоятся следующие матчи:

Хорватия-Испания - 20:00;

Франция-Швейцария - 23:00.


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