ЦИК отклонил заявления политических сил о признании выборов недействительными: распределены мандаты

Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 27 июня отклонила заявления от блоков «Армения» и «Честь имею», а также национально-христианской партии «Пробуждение» о признании недействительными результатов прошедших 20 июня внеочередных выборов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

Он отметил, что выборы могут быть признаны недействительными только в том случае, если наличие нарушений повлияло на окончательные результаты всего избирательного процесса. «В ЦИК таких данных не было зарегистрировано, а это значит, что мы не можем признать выборы недействительными», - сказал председатель ЦИК.

Он также объявил о распределении мандатов в будущем парламенте. Таким образом, «Гражданский договор» получит 71 место, блок «Армения» - 29 мест, а «Честь имею» - 7 мест.

С окончательными результатами выборов можете ознакомиться по этой ссылке.