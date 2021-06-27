По всей территории Армении ожидается высокий тепловой фон

Из-за проникновения тропических теплых воздушных потоков из арабских пустынь с 27-28 июня по всей территории республики ожидается высокий тепловой фон, в Араратской долине и ее предгорьях, предгорьях региона Вайоц Дзор, долинах региона Сюник и городе Ереван днем ожидается +38․․․+39 градусов тепла. С 27 июня по 1 июля в указанных местах также ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, интенсивность ультрафиолетового излучения ожидается выше нормы. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

На территории Армении днем 27-го июня ожидается погода без осадков. После полудня с 28-30 июня, с 1-2 июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с. В Араратской долине и ее предгорьях в вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Днем с 29-30 июня температура воздуха постепенно понизится на 3-5 градусов.

В городе Ереван днем 27-го, 28-го июня ожидается погода без осадков. С 29-30 июня, в вечерние часы с 1-2 июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. В вечерние часы - усиление ветра до 15-20 м/с.