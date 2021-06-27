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За сутки в Арцахе зафиксирован один новый случай заболевания коронавирусом

За сутки в Арцахе зафиксирован один новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 11:00 часов 27 июня подтвержден один новый случай заболевания коронавирусом в Арцахе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Арцаха. 

За сутки было проведено 32 теста. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 26 277. Подтверждено 2889 случаев заболевания коронавирусом. 

С начала 2021 года 8825 граждан прошли лабораторное исследование на коронавирус, из них 905 человека дали положительный результат.

В настоящее время в Арцахе проходят стационарное лечение от коронавируса одиннадцать инфицированных людей, а пациенты с легким протеканием болезни получают амбулаторное лечение на дому.


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