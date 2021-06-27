В Армении подтверждено 69 новых случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 27 июня в Армении подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели тоже 69 граждан, зарегистрировано 2 случая смерти. За сутки было проведено 3755 тестов. Таким образом, общее количество тестов составило 1 174 852.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

Подтверждено 224 797 общих случаев заболевания коронавирусом, из них 216 558 - с выздоровлением, 4508 - со смертью. В настоящее время 2633 пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

От коронавирусной инфекции умерло 1098 человек, но смерть наступила из-за другого заболевания. За последние сутки зарегистрирован один такой случай.