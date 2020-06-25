Предстоящие на 27 июня мероприятия
17:53, Июнь 26, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
- 17:53 Предстоящие на 27 июня мероприятия
- 17:44 ЕС должен сыграть роль в укреплении доверия между Арменией и Азербайджаном; глава МИД Литвы
- 17:10 Наша цель - посеять семена доверия: глава МИД Австрии о необходимости армяно- азербайджанского примирения
- 17:00 Глава МИД Румынии считает приоритетной задачей освобождение армянских военнопленных
- 16:28 Азербайджанские солдаты угрожали оружием международному журналисту: возбуждено уголовное дело
- 16:17 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 15:52 В России выявили 21 665 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 15:49 Предстоятель Православной церкви Украины поздравил армянскую общину с Днем Иконы Армянской Богородицы
- 14:56 Первая онлайн-коллекция Музея армянской типографии уже доступна в Google Arts & Culture
- 14:19 Днем с 29-30 июня температура воздуха постепенно понизится на 5-6 градусов
- 13:37 Глава МИД Канады объявил о новой миссии по поддержке демократии в Армении
- 12:32 За сутки в Арцахе не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом
- 11:52 Скончался телеведущий, шоумен Геворг Егиазарян
- 11:42 Президент Армении поздравил президента Исландии с днем рождения
- 11:25 47 человек привлечены к ответственности за совершение преступлений в ходе выборов
- 11:09 В Армении подтверждено 93 новых случая COVID-19
- 10:58 Европейские индексы - 25-06-21
- 10:58 Американские индексы - 25-06-21
- 10:57 Цены на цветные металлы - 25-06-21
- 10:57 Цены на драгоценные металлы выросли - 25-06-21
- 10:56 Цены на нефть выросли - 25-06-21
- 25.06-21:58 Беспилотники США нанесли удары по позициям "Талибана" в Афганистане
- 25.06-21:27 Гарибашвили заявил о готовности Грузии быть посредником между Арменией и Азербайджаном
- 25.06-21:05 В США считают возможным сотрудничество с РФ по кибербезопасности
- 25.06-20:45 Вагаршак Арутюнян посетил ряд военно-промышленных предприятий
23:19, 20.06.2021
Просмотрели 2031 раз ЦИК запустил обновляемый в режиме онлайн сайт для результатов выборов
02:24, 21.06.2021
Просмотрели 1541 раз Настало время восстановить общественное и национальное единство: Никол Пашинян
22:01, 21.06.2021
Просмотрели 1316 раз Народ и правительство Армении были, есть и будут рядом с Арцахом, рядом с народом Арцаха: Пашинян
03:02, 21.06.2021
Просмотрели 1300 раз Подсчитаны голоса почти половины избирательных участков
13:44, 22.06.2021
Просмотрели 1107 раз ЦИК опубликовала списки избирателей, принявших участие во внеочередных парламентских выборах