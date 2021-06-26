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ЕС должен сыграть роль в укреплении доверия между Арменией и Азербайджаном; глава МИД Литвы

ЕС должен сыграть роль в укреплении доверия между Арменией и Азербайджаном; глава МИД Литвы

Европейский союз - геополитическая сила, которая может иметь важную миссию по обеспечению стабильности, демократии и реформ в регионе Южного Кавказа, которые помогут странам следовать европейским ценностям. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в представительстве ЕС в Грузии.

По его словам, региону нужна стабильность и предсказуемость. «Визит был хорошей возможностью услышать мнения сторон о том, как Европейский союз может быть более вовлеченным. Когда мы говорим об Армении и Азербайджане, мы должны способствовать укреплению доверия», - сказал Ландсбергис.

Он надеется, что недавнее возвращение армянских пленных при посредничестве Евросоюза и Грузии и предоставление карт минных полей Азербайджану может иметь продолжение.

«Пришло время поговорить о роли Европейского союза в установлении связей во всем регионе, будь то дороги или другие объекты инфраструктуры - газоснабжение, электроснабжение. Европейский союз знает, как это сделать», - сказал министр иностранных дел Литвы.


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