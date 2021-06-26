Глава МИД Румынии считает приоритетной задачей освобождение армянских военнопленных
Регион Южного Кавказа имеет стратегическое значение для Европейского союза. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на пресс-конференции в представительстве ЕС в Грузии.
Подводя итоги визита глав МИД Австрии, Литвы и Румынии в Армению, Азербайджан и Грузию, он подчеркнул, что это первый совместный визит министров иностранных дел европейских стран в страны Восточного партнерства, уполномоченный верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
«Думаю, это была успешная попытка», - сказал Ауреску, отметив, что во время визитов они передавали послания солидарности со стороны ЕС и стран-членов ЕС.
«В то же время мы подтвердили нашу приверженность безопасности, стабильности и процветанию всех трех государств Южного Кавказа, а также решимость ЕС более активно участвовать в разрешении затяжных конфликтов в регионе, поскольку это имеет стратегическое значение для ЕС», - сказал он.
Коснувшись затяжных конфликтов в регионе, Богдан Ауреску отметил, что они отрицательно повлияли на развитие стран Восточного партнерства ЕС, в частности, на десятилетия затормозили развитие этих стран, отрицательно повлияли на региональную безопасность и стабильность, вызвали социально-экономические трудности для живущих там людей.
«В этом контексте особенно важно мобилизовать внимание ЕС к этому вопросу, чтобы найти наилучшие способы использования инструментария ЕС и форматы сотрудничества для поддержки пострадавших стран», - сказал Ауреску.
Он призвал своих партнеров на Южном Кавказе максимально использовать инструменты, предоставляемые Восточным партнерством ЕС, для укрепления регионального сотрудничества на благо народов, мира и процветания.
«Все три страны выразили поддержку созданию возможного регионального формата, в который войдут три государства», - сказал министр.
Он отметил, что во всех трех столицах прошли предметные и эффективные переговоры с высшим руководством.
Говоря о визите в Армению, министр иностранных дел Румынии отметил, что в ходе визита они поздравили исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с победой на внеочередных парламентских выборах, высоко оценив хорошую организацию и демократический характер выборов, как отметили представители БДИПЧ/ОБСЕ и другие группы наблюдателей.
«Я подчеркнул, что начатый предыдущим правительством процесс реформ, направленных на демократизацию и модернизацию страны, должен стать новым стратегическим приоритетом для Армении», - сказал министр.
Он подчеркнул, что в Армении и Азербайджане прошли обстоятельные обсуждения текущей ситуации и дальнейших действий с учетом прошлогодних военных действий.
«Мы призываем к конструктивным действиям, чтобы восстановить доверие, поскольку меры укрепления доверия, включая освобождение всех заключенных и передачу карт всех минных полей, по-прежнему являются приоритетом. ЕС будет продолжать поддерживать такое развитие событий.
Мы выразили нашу готовность помочь в решении любого вопроса, который может привести к долгосрочному решению на основе переговоров. Я подчеркнул необходимость примирения между двумя обществами. Этот процесс требует много времени и усилий, но альтернативы нет», - сказал министр иностранных дел Румынии.
Он подчеркнул, что его страна поддерживает и придает важность безопасности и стабильности в странах Восточного партнерства.
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