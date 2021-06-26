Азербайджанские солдаты угрожали оружием международному журналисту: возбуждено уголовное дело

В Гегаркуникском областном следственном управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 164 Уголовного кодекса по тому факту, что азербайджанские военнослужащие угрожали оружием международному журналисту. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

Напомним, что накануне к защитнику прав человека Армении обратился международный журналист, который получал угрозы со стороны азербайджанских военнослужащих возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области. Около государственной границы Армении военнослужащие азербайджанских ВС огнестрельным оружием, в том числе и снайперами, угрожали убийством международному журналисту.

Выяснилось, что инцидент имел место 15-го июня 2021 г, когда международный журналист выполнял свою профессиональную деятельность – на расстоянии 2 км от государственной границы РА – внутри территории Армении, конкретно в том месте, где на расстоянии 600 метров друг против друга дислоцированы армянские и азербайджанские ВС.

То есть инцидент произошел на территории Армении, а сам журналист находился на расстоянии 100 м от азербайджанских позиций. Во время осуществления профессиональной деятельности журналист заметил агрессивное поведение азербайджанских военных, слышал громкие крики, после чего заметил, что они заряжают оружие, направляя против него угрожая выстрелить.

Не успев откликнуться, он заметил, что один из азербайджанских солдат начал проявлять более агрессивное и неразборчивое поведение и, направив на журналиста снайперскую винтовку, грозился выстрелить. Журналист международного СМИ сообщил, что они имели отличительные знаки для прессы, которые отчетливо были видны азербайджанским военным.

При этом журналист соблюдал все каноны журналистской деятельности. Кроме этого, Защитник прав человека Армении Арман Татоян выяснил, что журналист имеет большой опыт работы в конфликтных и постконфликтных зонах. Очевидно, что азербайджанские военнослужащие вполне осознавали, что собираются убить журналиста при исполнении профессиональной деятельности.

Журналист обратился в международную организацию «Репортеры без границ», которая уже сделала публикацию в связи с этим фактом.

Защитник прав человека неоднократно отмечал, что очевидно незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил в непосредственной близости от сел Гегаркуникской и Сюникской областей, на дорогах между общинами Сюника, а с 12 мая – также на суверенной территории Армении, их вопиющие преступные действия грубо нарушают права жителей приграничных сел Армении, подвергают серьезной угрозе их жизнь и здоровье, полностью нарушают нормальную жизнь людей.

Для защиты людей от противоправных действий азербайджанских военнослужащих на всех участках границы с Азербайджаном должна быть создана зона безопасности.

В связи с этим конкретным инцидентом, исходя из необходимости личной защиты иностранного журналиста, Защитник прав человека Армении не публикует его персональных данных, однако они при совместном обсуждении с обратившимся к омбудсмену журналистом будут представлены в соответствующие международные органы», написал Арман Татоян.