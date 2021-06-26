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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Республики Армения Николу Пашиняну в связи с победой партии “Гражданский договор” на внеочередных парламентских выборах. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

Уважаемый Никол Воваевич! 

От имени народа Казахстана и себя лично поздравляю Вас с победой возглавляемой Вами партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения. 

Результаты голосования являются убедительным свидетельством народной поддержки Вашего политического курса, направленного на укрепление государственности, национального единства и стабилизацию ситуации в стране. 

Убеждён, благодаря активным совместным усилиям казахско-армянские отношения будут и впредь укрепляться как в двустороннем формате, так и в рамках экономической интеграции на евразийском пространстве. 

Желаю Вам больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо процветания дружественной Армении”.
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