В России выявили 21 665 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 665, это максимальный показатель с 21 января этого года. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 430 753, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС в настоящее время в России продолжают лечение 354 084 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 347. Всего уже выздоровели 4 943 986 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 619 против 601 днем ранее, это максимум с 24 декабря 2020 года.

Всего, по его данным, в стране с начала пандемии умерли 132 683 заболевших.