Предстоятель Православной церкви Украины поздравил армянскую общину с Днем Иконы Армянской Богородицы

Приветствую армянскую общину Украины со знаменательной датой и важным праздником — Днем почитания древней иконы Божьей Матери Армянской, установленной 230 лет назад. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью AnalitikaUA.net сказал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

«Эта икона является одной из самых почитаемых для армян Украины и издавна символизирует братство и взаимопонимание представителей различных национальностей и христианских конфессий, поскольку является общехристианской святыней. Пусть искренняя любовь к Божией Матери и в дальнейшем объединяет нас в едином Украинском государстве».

Обращаясь к теме исторической роли армянской диаспоры в Украине, глава Украинской церкви отметил, что за многовековой период армянская диаспора бесспорно обогатила всеукраинскую культуру, вложив в нее частичку собственной идентичности. «Поэтому иначе как положительно, я не могу оценить историческую роль армянской общины в Украине.

Не могу не вспомнить фигуру нашего современника, одного из Героев Небесной сотни — Сергея Нигояна. Он был армянином по национальности, но одновременно и украинцем по духу. Его стремление видеть Украину свободным, демократичным и правовым государством стоило ему жизни, но его имя отныне вписано в историю нашей страны, как один из символов революции Достоинства.

Мы также глубоко ценим вклад Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви в успешную деятельность Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций».

Отвечая на вопрос, что бы хотелось, чтобы в Армении и армяне всего мира знали о Православной церкви Украины, Митрополит отметил, что прежде всего я хотел бы, чтобы все армяне знали, что Поместная Украинская Православная Церковь всегда открыта для диалога и дружественных взаимоотношений с армянской Апостольской Церковью и армянским народом в целом. «Я желаю вашему народу процветания, мира и благополучия. У нас много общего и именно на основе этого можно и нужно налаживать и развивать связи и вместе совершать общественно полезную деятельность».

Напомним, что Икона Армянской Богородицы является одной из самых почитаемых реликвий духовного наследия армян Украины. 27 июня 1791 года икону и реконструированную церковь Святого Николая в Каменец-Подольском повторно торжественно освятили, и архиепископ Яков Туманович распорядился отмечать этот день — 27 июня — как праздник.