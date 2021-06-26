Первая онлайн-коллекция Музея армянской типографии уже доступна в Google Arts & Culture

В результате сотрудничества между Национальной библиотекой Армении и Google Cultural Institute первая онлайн-коллекция Музея типографии уже доступна в Google Arts & Culture.

Как сообщает Арменпресс, онлайн-выставка «Пионеры армянской типографии» знакомит международную аудиторию с 500-летней историей армянской типографии и ее пути, показывая первые печатные работы, написанные армянскими буквами.

В Национальной библиотеке Армении открыт Музей книгопечатания, который считается крупнейшим хранилищем армянской печатной продукции. Музей оснащен новыми технологиями, которые создают интерактивную среду для неформального образования. Он может стать центром изучения армянских книг.