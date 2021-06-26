За сутки в Арцахе не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 11:00 часов 26 июня не подтверждено новых случаев заболевания коронавирусом в Арцахе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Арцаха.

За сутки было проведено 42 теста. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 26 245. Подтверждено 2888 случаев заболевания коронавирусом.

С начала 2021 года 8793 гражданина прошли лабораторное исследование на коронавирус, из них 904 человека дали положительный результат.

В настоящее время в Арцахе проходят стационарное лечение от коронавируса одиннадцать инфицированных людей, а пациенты с легким протеканием болезни получают амбулаторное лечение на дому.