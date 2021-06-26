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Президент Армении поздравил президента Исландии с днем рождения

Президент Армении поздравил президента Исландии с днем рождения

Президент Республики Армении Армен Саркисян направил президенту Республики Исландия Гвюдни Йоуханнессону поздравительное послание по случаю дня рождения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

«Надеюсь, что отношения между Арменией и Исландией будут и впредь развиваться и укрепляться, обогащаясь направленными на будущее и представляющими взаимный интерес новыми программами в различных сферах», - говорится в послании президента Саркисяна.


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