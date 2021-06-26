Европейские индексы - 25-06-21

МОСКВА, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.12% и составил 15607.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.12% и составил 6622.87 пункта, британский FTSE вырос на 0.37% и составил 7136.07 пункта, а российский RTSI вырос на 0.43% и составил 1672.08 пункта.