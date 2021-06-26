Европейские индексы - 25-06-21
МОСКВА, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.12% и составил 15607.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.12% и составил 6622.87 пункта, британский FTSE вырос на 0.37% и составил 7136.07 пункта, а российский RTSI вырос на 0.43% и составил 1672.08 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
- 11:52 Скончался телеведущий, шоумен Геворг Егиазарян
- 11:42 Президент Армении поздравил президента Исландии с днем рождения
- 11:25 47 человек привлечены к ответственности за совершение преступлений в ходе выборов
- 11:09 В Армении подтверждено 93 новых случая COVID-19
- 10:58 Европейские индексы - 25-06-21
- 10:58 Американские индексы - 25-06-21
- 10:57 Цены на цветные металлы - 25-06-21
- 10:57 Цены на драгоценные металлы выросли - 25-06-21
- 10:56 Цены на нефть выросли - 25-06-21
- 25.06-21:58 Беспилотники США нанесли удары по позициям "Талибана" в Афганистане
- 25.06-21:27 Гарибашвили заявил о готовности Грузии быть посредником между Арменией и Азербайджаном
- 25.06-21:05 В США считают возможным сотрудничество с РФ по кибербезопасности
- 25.06-20:45 Вагаршак Арутюнян посетил ряд военно-промышленных предприятий
- 25.06-20:22 Сборная Армении по теннису обыграла сборную Азербайджана на Кубке Дэвиса
- 25.06-20:06 США считают, что на переговорах в Вене уже видна форма сделки с Ираном
- 25.06-19:49 Никол Пашинян обсудил с главами МИД стран-членов ЕС повестку отношений Армения-ЕС и региональные вопросы
- 25.06-19:14 Евросоюз продлил санкции против России
- 25.06-19:11 Президент Армении принял глав МИД Австрии, Литвы и Румынии
- 25.06-18:57 Налоговые органы Армении и РФ подписали дорожную карту пилотного проекта электронного обмена документами
- 25.06-18:52 Мгер Григорян в Алматы примет участие в заседании Совета Евразийского банка развития
- 25.06-18:43 Роберт Кочарян обсудил с членами блока «Армения» поствыборную ситуацию
- 25.06-18:30 Алиев снова заговорил о заключении мира с Арменией
- 25.06-18:09 Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных
- 25.06-18:01 Азербайджанские плакаты убрали со станций метро Барселоны
- 25.06-17:42 Католикос Всех Армян провел встречу с вице-премьером Венгрии
23:19, 20.06.2021
Просмотрели 2002 раз ЦИК запустил обновляемый в режиме онлайн сайт для результатов выборов
02:24, 21.06.2021
Просмотрели 1532 раз Настало время восстановить общественное и национальное единство: Никол Пашинян
22:01, 21.06.2021
Просмотрели 1306 раз Народ и правительство Армении были, есть и будут рядом с Арцахом, рядом с народом Арцаха: Пашинян
03:02, 21.06.2021
Просмотрели 1279 раз Подсчитаны голоса почти половины избирательных участков
13:44, 22.06.2021
Просмотрели 1094 раз ЦИК опубликовала списки избирателей, принявших участие во внеочередных парламентских выборах