ВС США провели в пятницу атаку с использованием беспилотников по позициям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере Афганистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

По его данным, в результате атаки ликвидирован ряд боевиков в провинциях Баглан и Кундуз, однако число не уточняется. Телеканал отмечает, что операция произошла за несколько часов до запланированной встречи президентов США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани.