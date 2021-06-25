Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Беспилотники США нанесли удары по позициям "Талибана" в Афганистане

Беспилотники США нанесли удары по позициям "Талибана" в Афганистане

ВС США провели в пятницу атаку с использованием беспилотников по позициям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере Афганистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

По его данным, в результате атаки ликвидирован ряд боевиков в провинциях Баглан и Кундуз, однако число не уточняется. Телеканал отмечает, что операция произошла за несколько часов до запланированной встречи президентов США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации