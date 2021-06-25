В США считают возможным сотрудничество с РФ по кибербезопасности

Российско-американский саммит в Женеве был очень продуктивным, Соединенные Штаты считают возможным сотрудничество с РФ в сфере борьбы с киберпреступниками. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

"Хорошая новость заключается в том, что он был очень продуктивным", - отметила она, говоря о саммите в Женеве. "Мы назвали России ряд сфер, в которых мы можем сотрудничать", - добавила Нуланд. В их числе она отметила "стратегическую стабильность", "пресечение деятельности преступников", которые применяют вирусы-вымогатели, а также доставку гуманитарной помощи в Сирии. Нуланд полагает, что перспективы возможного взаимодействия станут более ясны "в следующие шесть месяцев".

Президент США Джо Байден на прошлой неделе по итогам встречи в Женеве с Путиным заявил, что передал российскому лидеру список из 16 типов инфраструктурных объектов, атаки на которые, согласно предложению американской стороны, должны пресекаться самым жестким образом. Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

На своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о правилах поведения в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов.