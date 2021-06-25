И.о. министра обороны Вагаршак Арутюнян посетил ряд военно-промышленных предприятий, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронных средств в Республике Армения. И.о. министра осмотрел производственные цеха, ознакомился с деятельностью предприятий, реализованными проектами и будущими программами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Вагаршак Арутюнян ознакомился с продукцией компаний, в частности, с образцами современных беспилотных летательных аппаратов. В ходе визита были обсуждены основные направления развития военной промышленности.

Вагаршак Арутюнян с удовлетворением отметил, что в последнее время активизировалась деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса. И.о. министра обороны подчеркнул необходимость углубления взаимовыгодного партнерства между государственным и частным секторами.