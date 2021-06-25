Никол Пашинян обсудил с главами МИД стран-членов ЕС повестку отношений Армения-ЕС и региональные вопросы 

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, федерального министра Австрии по европейским и международным делам Александра Шалленберга, а также управляющего директора внешнеполитической службы Евросоюза по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Михаэля Зиберта и специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. Визит уполномочен верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал столь представительный визит в нашу страну, напомнив, что этот визит был запланирован еще в то время, когда в Армении больше кризисов, чем решений. “ Я рад, что визит состоялся в то время, когда в Армении прошли выборы, в результате которых была подтверждена приверженность нашего народа демократическим ценностям и качество которых было высоко оценено международными организациями ”, - сказал и.о. премьер-министра.

По словам Никола Пашиняна, таким образом политический кризис в Армении завершился, и правительство может полностью вернуться к реализации своей важнейшей рабочей повестки, в том числе эффективной реализации положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отметил, что это первый в истории региональный визит такой делегации, и одной из основных целей визита является стимуляция отношений Армения-ЕС. Глава МИД Румынии поздравил Никола Пашиняна с проведением выборов на высоком уровне и победой партии “Гражданский договор”, а также со вступлением в силу с 1 марта текущего года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Он подчеркнул важность получения Арменией максимальной для себя выгоды от вышеуказанного соглашение, подчеркнув готовность ЕС помочь правительству Армении с новой силой продвигать институциональные реформы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил важность укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе, добавив, что это имеет для них ключевое значение также в контексте обеспечения собственной безопасности. Министр иностранных дел Литвы отметил необходимость формирования и укрепления атмосферы доверия между сторонами нагорно-карабахского конфликта, добавив, что ЕС готов оказать содействие и в этом вопросе. В связи с этим Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, в том числе возвращения удерживаемых в Азербайджане военнопленных.

Федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Александр Шалленберг также коснулся результатов состоявшихся в Армении выборов, отметив, что, кроме партии “Гражданский договор”, победу на них одержала демократия. По его словам, к радости армянского народа, те, кто прогнозировал проблемы на выборах в Армении, оказались неправы, что свидетельствует о приверженности Армении демократическим ценностям.

Выразив благодарность за высказанные мнения, Никол Пашинян подчеркнул, что сложившаяся после войны кризисная ситуация, а также выборы показали жизнеспособность демократии в нашей стране, следовательно, демократия в Армении - отныне необратимый процесс.

В ходе встречи собеседники обсудили повестку дня отношений Армения-ЕС, а также вопросы, связанные с ситуацией в регионе и ее урегулированием.

Никол Пашинян высоко оценил роль ЕС, в частности, председателя Европейского совета Шарля Мишеля в обеспечении возвращения 15 армянских военнопленных из Азербайджана, отметив, что Армения готова ответить на гуманитарный шаг аналогичным шагом. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул необходимость полной реализации трехстороннего соглашения, подписанного Азербайджаном 9 ноября 2020 года, возвращения всех удерживаемых военнопленных, а также мирного разрешения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что вопрос должен быть решен исключительно путем вывода представителей вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении на их исходные позиции, и напомнил, что ранее он выступил с соответствующим предложением по этому вопросу. Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Никол Пашинян отметил, что процесс всеобъемлющего урегулирования конфликта должен происходить в рамках Минской группы ОБСЕ.