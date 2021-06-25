Президент Армении принял глав МИД Австрии, Литвы и Румынии

Президент Армении Армен Саркисян принял находящихся в Ереване с региональным визитом министр иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, федерального министра Австрии по европейским и международным делам Александра Шалленберга, главу МИД Румынии Богдана Ауреску и сопровождающую их делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, высокопоставленные европейские дипломаты отметили, что целью регионального визита было подчеркнуть важность отношений ЕС со странами региона Южного Кавказа и Восточного партнерства.

В контексте эффективного сотрудничества с Арменией в рамках Восточного партнерства дипломаты отметили, что в преддверии саммита Восточного партнерства, запланированного на декабрь текущего года, они хотят узнать об ожиданиях Армении от саммита. Собеседники сочли саммит важным для продвижения отношений Армения-ЕС, а также для уточнения шагов после вступления в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Президент Саркисян и высокопоставленные европейские дипломаты обменялись мнениями о ситуации в нашей стране и регионе после войны, в частности, о гуманитарных и приграничных вопросах. Гости отметили, что для Евросоюза важна стабильность в регионе, они хотят внести свой вклад в решение этого вопроса.

Президент Саркисян коснулся вопроса скорейшего возвращения удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных и мирных жителей, подчеркнув, что Армения рассчитывает на поддержку международных партнеров в решении этого актуального вопроса.

Состоялся также обмен мнениями о внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июня и ситуации в стране после них. Была выражена надежда, что выборы помогут снизить напряженность и стабилизировать положение в стране.

Были также затронуты вопросы углубления и перспектив развития сотрудничества Армения-ЕС в различных направлениях.