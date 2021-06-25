Налоговые органы Армении и РФ подписали дорожную карту пилотного проекта электронного обмена документами

Между Комитетом государственных доходов Армении и Федеральной налоговой службой РФ 25 июня подписана дорожная карта по реализации пилотного проекта по обмену электронными документами при трансграничной торговле с применением механизма доверенной третьей стороны для хозяйствующих субъектов РФ и Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, документ подписали заместитель руководителя КГД Армении Ашот Мурадян и замглавы ФНС РФ Александр Егоричев.

Целью дорожной карты является углубление сотрудничества между налоговыми органами двух стран в области развития электронного документооборота с целью более эффективной организации процесса. С запуском проекта у налогоплательщиков обеих стран появится возможность обмениваться расчетными документами в электронном виде в рамках взаимной торговли.

Эффективная реализация дорожной карты позволит в будущем применить лучший армяно-российский опыт обмена электронными документами с другими странами Евразийского экономического союза.