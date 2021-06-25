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Мгер Григорян в Алматы примет участие в заседании Совета Евразийского банка развития

Мгер Григорян в Алматы примет участие в заседании Совета Евразийского банка развития

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение о командировании в Республику Казахстан (г. Алматы) и.о. вице-премьера Армении Мгера Григоряна и ответственного за протокол вице-премьера  Давида Геворгяна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте e-gov.am. 

Мгер Григорян будет находиться в Алматы 1-3 июля для участия в заседании Совета Евразийского банка развития.


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