Мгер Григорян в Алматы примет участие в заседании Совета Евразийского банка развития

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение о командировании в Республику Казахстан (г. Алматы) и.о. вице-премьера Армении Мгера Григоряна и ответственного за протокол вице-премьера Давида Геворгяна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте e-gov.am.

Мгер Григорян будет находиться в Алматы 1-3 июля для участия в заседании Совета Евразийского банка развития.