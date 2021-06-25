Алиев снова заговорил о заключении мира с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает говорить о своей готовности заключить мир с Арменией, когда Азербайджан полностью не выполнил договоренности трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января, в частности, пункт о возвращении пленных.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ходе встречи с главами МИД Румынии, Австрии и Литвы президент Азербайджана заявил, что хочет перейти от послевоенной ситуации к укреплению мира и сотрудничеству.

«Если у нас нет мирного соглашения с Арменией, значит, нет и мира. Нет мира не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе. Нам нужен мир, устойчивое развитие, предсказуемость, нулевой риск войны. Нам не нужна война», - сказал Алиев.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что по состоянию на 17 июня в Азербайджане находится 60 пленных армян, есть также версия о 110 пленных.

В Азербайджане заведены фальшивые судебные процессы против около 20 армянских военнопленных, обвиняемых в убийствах, саботаже и других преступлениях.

В пункте 9 заявления, подписанного премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации, говорится, что должен состояться обмен пленными и удерживаемыми лицами, однако Азербайджан до сих пор не выполнил свои обязательства.