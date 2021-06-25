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Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных

Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных

Минздрав РФ разрешил прививать беременных от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета правительства по борьбе с распространением COVID-19,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он уточнил, что решение принято с учетом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.

Мурашко напомнил, что беременные также болеют коронавирусом, в том числе и в тяжелой форме.


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