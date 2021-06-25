Азербайджанские плакаты убрали со станций метро Барселоны
18:01, 25 Июнь, 2021
Азербайджанские плакаты убрали со станций метро Барселоны. Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Испании, об этом заявил директор метро Рамон Бакарди Гаскон в ответном письме на имя посла Владимира Кармиршаляна.
Гаскон также выразил сожаление по поводу того, что компания, оказывающая рекламные услуги, разместила их без согласия руководства метрополитена.
В результате очередного провокационного шага Азербайджана на станциях метро Барселоны были размещены плакаты ко Дню Азербайджана с изображением Шуши.
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