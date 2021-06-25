Католикос Всех Армян провел встречу с вице-премьером Венгрии

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II 25 июня принял группу венгерских паломников, посетивших Первопрестольный Святой Эчмиадзин, в том числе вице-премьера Венгрии Жольта Шемьена и представителей Католического университета Петера Пазманя.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в ходе беседы были затронуты тесное сотрудничество между образовательными учреждениями двух стран, межцерковные отношения Армянской церкви, а также жизнь армянской общины Венгрии.

Католикос Всех Армян также провел отдельную встречу с вице-премьером Венгрии Жольтом Шемьеном.