Мэр Еревана выступил с заявлением относительно незаконных построек в городе

Мэр Еревана Айк Марутян выступил с заявлением, обращаясь к гражданам, которые построили на территории Еревана незаконные постройки и киоски, грубо нарушая общественные интересы. Арменпресс представляет заявление Айка Марутяна:

«Я обращаюсь к гражданам, которые построили на территории Еревана незаконные постройки, в том числе киоски, вопреки общественным интересам.

Вы знаете, что раньше мы постоянно демонтировали, а теперь продолжаем интенсивно демонтировать незаконные сооружения. Во время этих работ нелегальные строители или их представители иногда просят у наших сотрудников время, чтобы снести незаконные сооружения «самостоятельно».

В этой связи сообщаю:

а) инициаторы самодельных построек должны были с самого начала знать, что действуют незаконно, следовательно, по сути, с момента строительства этих построек у них была возможность «самостоятельно» предотвратить или устранить противоправность.

б) примите это заявление как еще одно предупреждение. Этим мы даем вам еще одну возможность как можно скорее демонтировать незаконные сооружения. Когда из мэрии сносить ваше незаконное сооружение, у вас больше не будет времени!

В своих действиях мэрия Еревана настроена решительно. Мы будем последовательно ликвидировать все незаконные сооружения, построенные с грубым нарушением общественных интересов».