Очередная рота грузинских миротворцев вернулась из Афганистана

Очередной поток грузинских военных вернулся из Афганистана по плану завершения участия Грузии в миссии "Решительная поддержка", говорится в сообщении на сайте министерства обороны.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, в которой участвуют и грузинские военные, завершится в сентябре текущего года. Грузинские подразделения покидают Афганистан по согласованному графику. После полного возвращения подразделения участие Сил обороны Грузии в миссии "Решительная поддержка" под эгидой НАТО в Афганистане завершится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.

Вернувшееся подразделение выполняло международную миротворческую миссию под командованием США в штабе "Решительной поддержки" в Кабуле.

На данный момент на родину уже вернулась часть военнослужащих 32-го легкого пехотного батальона 3-й пехотной бригады и часть военной роты.

Грузинские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка".

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.