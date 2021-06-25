Париж заявил, что придает важное значение диалогу с Москвой по контролю над вооружениями
16:43, 25 Июнь, 2021
Париж придает важное значение развитию диалога с Москвой по контролю над вооружениями. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Париже глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Мы считаем важным развитие диалога с Россией по контролю над вооружениями", - сказал он. По словам французского министра, "он должен быть содержательным",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Евросоюз должен вести на высоком уровне диалог с Россией, указал глава МИД Франции. По его словам, Россия является великой державой и соседом, с которым необходимы стабильные отношения.
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