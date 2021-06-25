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Филиал «Маштоц» Америабанка открыл свои двери со специальным предложением обслуживания на льготных условиях для новых кл

Филиал «Маштоц» Америабанка открыл свои двери со специальным предложением обслуживания на льготных условиях для новых кл

В центре Еревана, в «Переходе N1» (пр. Маштоца, 20/4), открылся филиал «Маштоц» Америабанка - самый большой филиал Банка, работающий по нестандартному графику. Филиал будет работать каждый день, с понедельника по воскресенье, с 10:30 до 21:15. Филиал «Маштоц» предлагает услуги на льготных условиях всем физическим и юридическим лицам, которые станут клиентами Америабанка, открыв счет в филиале «Маштоц» Америабанка до 31 августа, 2021г., включительно.

Филиал «Маштоц» предлагает следующие услуги на специальных условиях:

 

Условия кампании для физических лиц

  • Предоставление одной дебетовой или кредитной карты с бесплатным обслуживанием за один год
  • Бесплатное предоставление услуг «Онлайн/Мобайл банкинг»
  • Бесплатное открытие счета с пакетом услуг
  • VISA стикер: 1500 драмов РА в год (вместо 3000 драмов РА)

Условия кампании для юридических лиц

  • Предоставление услуг «Онлайн/Мобайл банкинг» с бесплатным обслуживанием за один год
  • Предоставление по одной платежной карте с бесплатным обслуживанием за один год двум руководителям компании, с бесплатным обслуживанием за один год
  • Предоставление Business карты с бесплатным обслуживанием за один год

В филиале «Маштоц» созданы возможности как для онлайн, так и для офлайн обслуживания: банкомат с функцией приема и выдачи наличных, платежный терминал, приветливый обслуживающий персонал, гостеприимная, зеленая и светлая атмосфера.

Филиал будет предоставлять все услуги, предлагаемые Америабанком.

 

ЗАО «Америабанк».

Америабанк – один из наиболее динамично развивающихся банков Армении, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений страны. ЗАО «Америабанк» – универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете.

Для получения дополнительной информации, можете перейти по ссылке www.ameriabank.am или позвонить по телефонному номеру (+37410) 56 11 11.

 

Деятельность Банка контролируется Центральным Банком РА.


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