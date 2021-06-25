Филиал «Маштоц» Америабанка открыл свои двери со специальным предложением обслуживания на льготных условиях для новых кл

В центре Еревана, в «Переходе N1» (пр. Маштоца, 20/4), открылся филиал «Маштоц» Америабанка - самый большой филиал Банка, работающий по нестандартному графику. Филиал будет работать каждый день, с понедельника по воскресенье, с 10:30 до 21:15. Филиал «Маштоц» предлагает услуги на льготных условиях всем физическим и юридическим лицам, которые станут клиентами Америабанка, открыв счет в филиале «Маштоц» Америабанка до 31 августа, 2021г., включительно.

Филиал «Маштоц» предлагает следующие услуги на специальных условиях:

Условия кампании для физических лиц

Предоставление одной дебетовой или кредитной карты с бесплатным обслуживанием за один год

Бесплатное предоставление услуг «Онлайн/Мобайл банкинг»

Бесплатное открытие счета с пакетом услуг

VISA стикер: 1500 драмов РА в год (вместо 3000 драмов РА)

Условия кампании для юридических лиц

Предоставление услуг «Онлайн/Мобайл банкинг» с бесплатным обслуживанием за один год

Предоставление по одной платежной карте с бесплатным обслуживанием за один год двум руководителям компании, с бесплатным обслуживанием за один год

Предоставление Business карты с бесплатным обслуживанием за один год

В филиале «Маштоц» созданы возможности как для онлайн, так и для офлайн обслуживания: банкомат с функцией приема и выдачи наличных, платежный терминал, приветливый обслуживающий персонал, гостеприимная, зеленая и светлая атмосфера.

Филиал будет предоставлять все услуги, предлагаемые Америабанком.

ЗАО «Америабанк».

Америабанк – один из наиболее динамично развивающихся банков Армении, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений страны. ЗАО «Америабанк» – универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете.

Для получения дополнительной информации, можете перейти по ссылке www.ameriabank.am или позвонить по телефонному номеру (+37410) 56 11 11.

Деятельность Банка контролируется Центральным Банком РА.