Филиал «Маштоц» Америабанка открыл свои двери со специальным предложением обслуживания на льготных условиях для новых кл
В центре Еревана, в «Переходе N1» (пр. Маштоца, 20/4), открылся филиал «Маштоц» Америабанка - самый большой филиал Банка, работающий по нестандартному графику. Филиал будет работать каждый день, с понедельника по воскресенье, с 10:30 до 21:15. Филиал «Маштоц» предлагает услуги на льготных условиях всем физическим и юридическим лицам, которые станут клиентами Америабанка, открыв счет в филиале «Маштоц» Америабанка до 31 августа, 2021г., включительно.
Филиал «Маштоц» предлагает следующие услуги на специальных условиях:
Условия кампании для физических лиц
- Предоставление одной дебетовой или кредитной карты с бесплатным обслуживанием за один год
- Бесплатное предоставление услуг «Онлайн/Мобайл банкинг»
- Бесплатное открытие счета с пакетом услуг
- VISA стикер: 1500 драмов РА в год (вместо 3000 драмов РА)
Условия кампании для юридических лиц
- Предоставление услуг «Онлайн/Мобайл банкинг» с бесплатным обслуживанием за один год
- Предоставление по одной платежной карте с бесплатным обслуживанием за один год двум руководителям компании, с бесплатным обслуживанием за один год
- Предоставление Business карты с бесплатным обслуживанием за один год
В филиале «Маштоц» созданы возможности как для онлайн, так и для офлайн обслуживания: банкомат с функцией приема и выдачи наличных, платежный терминал, приветливый обслуживающий персонал, гостеприимная, зеленая и светлая атмосфера.
Филиал будет предоставлять все услуги, предлагаемые Америабанком.
ЗАО «Америабанк».
Америабанк – один из наиболее динамично развивающихся банков Армении, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений страны. ЗАО «Америабанк» – универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете.
Для получения дополнительной информации, можете перейти по ссылке www.ameriabank.am или позвонить по телефонному номеру (+37410) 56 11 11.
Деятельность Банка контролируется Центральным Банком РА.
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