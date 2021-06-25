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США заявили, что не будут принимать решений по контролю над вооружениями без участия ЕС

США заявили, что не будут принимать решений по контролю над вооружениями без участия ЕС

Соединенные Штаты не будут принимать никаких решений в области контроля над вооружениями без участия Европы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Париже американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы будем руководствоваться простым принципом и ничего не станем делать без вашего участия", - сказал он. "Европейцы задействованы в наших дискуссиях о стратегической стабильности с Россией", - отметил глава американской дипломатии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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